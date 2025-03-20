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Держдеп спростував видалення інформації про депортованих українських дітей

Але проєкт справді втратив державне фінансування.

Держдеп спростував видалення інформації про депортованих українських дітей
Фото: armyinform.com.ua

У Державному департаменті США заперечили інформацію ЗМІ щодо втрати чи видалення усіх даних про депортованих з окупованих територій України дітей в межах проєкту Єльського університету.

Як пише "Європейська правда", ініціатива Лабораторії гуманітарних досліджень справді втратила державне фінансування "на основі оцінок відповідності баченню сприяння американських інтересам". 

Але заяви медіа про свідоме знищення накопичених даних про викрадення близько 30 тисяч дітей речник Держдепу назвав "теорією змови та марним острахом". Посадовець запевнив, що інформація не загубилася і перебуває у того, хто керував нею раніше - проте не у розпорядженні адміністрації США. 

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