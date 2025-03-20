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Україна хоче додати технічних спеціалістів в переговорну групу

Йдеться про питання припинення обстрілів енергетики, зокрема атомної.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеоспілкуванні з журналістами, що хоче додати технічних спеціалістів до переговорної групи щодо припинення обстрілів.

“Я хочу додати не стільки дипломатів для цієї зустрічі, скільки технарів”, - сказав він.

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Зеленський зауважив, що в питаннях енергетики, зокрема атомної, буде технічна розмова, як їх узагальнювати і як контролювати припинення вогню.

“Якщо Америка буде контролювати, а я думаю, вона зможе зробити це фахово. Ми зможемо це контролювати тим чи іншим чином”, - наголосив голова держави.

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