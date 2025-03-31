В Іспанії через аварію на шахті загинули п'ятеро людей

Через аварію на вугільній шахті в Іспанії загинули п'ятеро людей, ще четверо отримали поранення. Інцидент стався на півночі Іспанії, в регіоні Астурія.

Про це повідомляє Reuters.

У регіоні Астурія в Іспанії через аварію на вугільній шахті загинули 5 шахтарів, четверо працівників поранені, ще двоє не постраждали. Інцидент стався вранці у понеділок, 31 березня. У шахті в муніципалітеті Деганья стався збій у роботі машини.

На місце події було направлено три вертольоти та дві карети швидкої допомоги. Регіональний лідер Адріан Барбон оголосив дводенну жалобу, а прем'єр-міністр Педро Санчес висловив співчуття родичам загиблих.