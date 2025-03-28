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В Іспанії створять Центр єдності України

Наразі в Іспанії отримали тимчасовий захист понад 220 тисяч громадян України.

В Іспанії створять Центр єдності України
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов із міністром інклюзії, соціального захисту та міграції Іспанії Елмою Саіс Делгадо підписали декларацію про створення Центру єдності в Іспанії.

Про це повідомляє урядовий портал. 

«Ми закріпили нашу спільну мету – забезпечити всебічну підтримку українців, які знайшли прихисток на іспанській землі. Наразі понад 220 тисяч наших громадян отримали тут тимчасовий захист, і цей Центр стане ще одним кроком для їхньої соціальної адаптації, інтеграції та збереження зв’язку з Батьківщиною», – наголосив віцепрем’єр-міністр.

Він зазначив, що Іспанія – третя країна, з якою підписали Спільну декларацію про створення Центру єдності України. 

Олексій Чернишов подякував Іспанії за солідарність і рішучу підтримку українців у ці непрості часи.

Раніше про відкриття таких центрів домовились у Німеччині та Франції.

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