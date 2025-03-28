Генштаб спростував заяву ворога про нібито ураження Україною енергооб’єктів в Росії

Водночас Генштаб заявив про порушення з боку окупантів.

Міністерство оборони РФ продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об’єктів у Росії та на окупованих нею територіях, заявив Генштаб ЗСУ.

Генштаб наголошує, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

Водночас фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії, зокрема, тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергообʼєкти у Херсоні та на Полтавщині. Очікуємо відповідної реакції партнерів.

“Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство рф, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною”, – йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.