ВАКС об’єднав дві справи ексдепутата Київради Трубіцина у одне провадження

Сьогодні, 2 квітня цього року ВАКС ухвалив рішення про об’єднання двох справ ексдепутата Київської міської ради Владислава Трубіцина в одне провадження.
Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.
Перша справа стосується хабаря у розмірі 1,39 млн грн за розміщення МАФів у Києві. За версією слідства, Трубіцин у змові з посадовцями комунальних підприємств вимагав гроші за відповідні дозволи.
Друга – про вимагання $30 тис. хабаря за сприяння у призначенні на посаду заступника директора КП "Житній ринок", а згодом – на посаду директора. У цій схемі, за даними слідства, йому допомагали помічник Артем Білинський та наближена особа Ілля Ліф.
Як зазначили у ГО, раніше ВАКС відмовляв в об'єднанні цих проваджень, оскільки вони перебували на різних стадіях розгляду. Однак після переходу справи "Житній ринок" до розгляду по суті суд погодив їх об’єднання.
Також суд вирішив, що далі прокурор зачитає короткий виклад обвинувального акта, а захист виступить зі вступними промовами. Далі сторони перейдуть до дослідження доказів, які ще не були розглянуті.
Справа Трубіцина
- Трубіцин підозрюється в тому, що разом із іншими фігурантами справи організував схему отримання хабарів за перемогу підприємців у тендерах на встановлення торговельних точок у різних районах Києва.
- Підозра йому була оголошена на початку лютого 2022 року, але Трубіцин продовжував бути депутатом і навіть очолювати комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Запобіжним заходом для нього була застава.
- Улітку 2023 ВАКС заочно заарештував підозрюваного в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина, що в травні виїхав за кордон і не повернувся.
- 17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради. При цьому ще 12 травня Трубіцин запевняв у Facebook, що був у Києві на роботі та засідав у складі комісії в Київраді.
- 25 травня, через понад рік після оголошення підозри, фракція "Слуга народу" виключила Трубіцина зі свого складу. Після журналістського запиту 30 травня в САП підтвердили, що Трубіцин виїхав за кордон, без дозволу на те прокуратури.
- Згодом ВАКС дозволив оголосити Трубіцина в міжнародний розшук.