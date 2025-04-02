ВАКС об’єднав дві справи ексдепутата Київради Трубіцина у одне провадження

Йдеться про справу щодо хабаря за розміщення МАФів уКиєві та вимагання грошей за призначення на посаду.

Сьогодні, 2 квітня цього року ВАКС ухвалив рішення про об’єднання двох справ ексдепутата Київської міської ради Владислава Трубіцина в одне провадження.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Перша справа стосується хабаря у розмірі 1,39 млн грн за розміщення МАФів у Києві. За версією слідства, Трубіцин у змові з посадовцями комунальних підприємств вимагав гроші за відповідні дозволи.

Друга – про вимагання $30 тис. хабаря за сприяння у призначенні на посаду заступника директора КП "Житній ринок", а згодом – на посаду директора. У цій схемі, за даними слідства, йому допомагали помічник Артем Білинський та наближена особа Ілля Ліф.

Як зазначили у ГО, раніше ВАКС відмовляв в об'єднанні цих проваджень, оскільки вони перебували на різних стадіях розгляду. Однак після переходу справи "Житній ринок" до розгляду по суті суд погодив їх об’єднання.

Також суд вирішив, що далі прокурор зачитає короткий виклад обвинувального акта, а захист виступить зі вступними промовами. Далі сторони перейдуть до дослідження доказів, які ще не були розглянуті.

Справа Трубіцина