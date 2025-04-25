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​Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів зруйновано мостову споруду.

​Росіяни атакували 11 громад Сумщини
Наслідки обстрілу Сумщини, архівне фото
Фото: Нацполіція

Станом на 21:00 25 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади Сумської ОВА.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 117 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 361 вибух. 

Зокрема, Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, мінометів, дронами та КАБами, зруйновано мостову споруду.

По Юнаківській громаді били з мінометів, артилерії, КАБами та дронами.

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Також дронами окупанти били по Путивльській, Глухівській та Зноб-Новгородській громадам, а по Білопільській - дронами та мінометами.

Миропільську громаду армія РФ атакувала артилерією, дронами, РСЗВ та КАБами.

Есманьську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та дронами.

По Шалигинській громаді російські військові били артилерією, мінометами та дронами.

По Хотінській громаді ворог вдарив з артилерії, а по Великописарівській - дронами та артилерією.

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