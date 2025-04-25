​Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Станом на 21:00 25 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади Сумської ОВА.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 117 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 361 вибух.
Зокрема, Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, мінометів, дронами та КАБами, зруйновано мостову споруду.
По Юнаківській громаді били з мінометів, артилерії, КАБами та дронами.
Також дронами окупанти били по Путивльській, Глухівській та Зноб-Новгородській громадам, а по Білопільській - дронами та мінометами.
Миропільську громаду армія РФ атакувала артилерією, дронами, РСЗВ та КАБами.
Есманьську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та дронами.
По Шалигинській громаді російські військові били артилерією, мінометами та дронами.
По Хотінській громаді ворог вдарив з артилерії, а по Великописарівській - дронами та артилерією.