МЗС нагадало про коректну транслітерацію міста Чорнобиль

Міністерство закордонних справ України нагадало про коректну транслітерацію міста Чорнобиль у зв'язку із роковинами трагедії на ЧАЕС.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
“Chornobyl – саме так зазначаємо англійською назву міста, де 39 років тому сталася найстрашніша техногенна катастрофа в історії”, - йдеться у повідомленні.
У МЗС наголосили, що як і у випадку з #KyivNotKiev, інше написання є наслідуванням радянської русифікованої традиції.
“Діліться цим нагадуванням з іноземною аудиторією та зберігайте українське в англомовних власних назвах”, - закликали в МЗС і запропонували тег #ChornobylNotChernobyl.