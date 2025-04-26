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МЗС нагадало про коректну транслітерацію міста Чорнобиль

Англійською назва міста зазначається як Chornobyl.

МЗС нагадало про коректну транслітерацію міста Чорнобиль
Ілюстративне фото

Міністерство закордонних справ України нагадало про коректну транслітерацію міста Чорнобиль у зв'язку із роковинами трагедії на ЧАЕС.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Chornobyl – саме так зазначаємо англійською назву міста, де 39 років тому сталася найстрашніша техногенна катастрофа в історії”, - йдеться у повідомленні.

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У МЗС наголосили, що як і у випадку з #KyivNotKiev, інше написання є наслідуванням радянської русифікованої традиції.

“Діліться цим нагадуванням з іноземною аудиторією та зберігайте українське в англомовних власних назвах”, - закликали в МЗС і запропонували тег #ChornobylNotChernobyl.

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