МЗС нагадало про коректну транслітерацію міста Чорнобиль

Міністерство закордонних справ України нагадало про коректну транслітерацію міста Чорнобиль у зв'язку із роковинами трагедії на ЧАЕС.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Chornobyl – саме так зазначаємо англійською назву міста, де 39 років тому сталася найстрашніша техногенна катастрофа в історії”, - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що як і у випадку з #KyivNotKiev, інше написання є наслідуванням радянської русифікованої традиції.

“Діліться цим нагадуванням з іноземною аудиторією та зберігайте українське в англомовних власних назвах”, - закликали в МЗС і запропонували тег #ChornobylNotChernobyl.