На фронті з початку доби відбулося 162 бої

Ворог найактивніший на Покровському напрямку. Сьогодні там зафіксовано 59 штурмових та наступальних дій.

З початку доби відбулося 162 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 22:00.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

Двадцять два рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Наші оборонці відбили 21 атаку противника, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. Вісім боєзіткнень триває.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, 34 мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку, 14 БпЛА та антену управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 13 атак у районах населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки та Степове, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, два з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 264 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню, завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках сьогодні ворог наступальних дій не проводив.