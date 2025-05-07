БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
ГоловнаСуспільствоЖиття

Жолнович: Кабмін готує велику стратегію з підтримки материнства

Вона містить ініціативи, котрі мають “розвантажити” жінку від обовʼязків за доглядом дитини.

Жолнович: Кабмін готує велику стратегію з підтримки материнства
Оксана Жолнович
Фото: Макс Требухов

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла на конференції hromadske про плани уряду щодо підтримки материнства.

Вона повідомила, що Кабмін готує велику стратегію з підтримки материнства, яка містить ініціативи, котрі мають “розвантажити” жінку від обовʼязків за доглядом дитини.

Йдеться, зокрема, про навчання дітей з інвалідністю, догляд за якими часто лягає на плечі матерів.

“Дуже часто ті діти ніяк не дорослішають і не стають меншими обов’язками для батьків. Для мене принципово у вересні почати програму, де забезпечити догляд і розвиток при школах. Хоча розумію, що школи найменше до цього готові”, — зазначила Жолнович.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Також вона анонсувала розширення програми “муніципальної няні”, яка зараз доступна для жінок-ВПО.

Вартість догляду для однієї дитини підвищили до 8 тис. гривень, при цьому така няня може доглядати одразу трьох дітей, а у випадку створення агентства вже 5.

“Ми хочемо, щоб це було доступно для кожної жінки, що працює. Якщо жінка виходить на роботу в період від 1 до 3 років віку дитини, це все одно набагато вигідніше економічно для держави — оплачувати таку няню, аніж залишати жінку і її депрофесіоналізувати”, — наголосила Оксана Жолнович.

Міністерка уточнила, що ця ініціатива планується із січня 2026 року.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies