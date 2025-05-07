Жолнович: Кабмін готує велику стратегію з підтримки материнства

Вона містить ініціативи, котрі мають “розвантажити” жінку від обовʼязків за доглядом дитини.

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла на конференції hromadske про плани уряду щодо підтримки материнства.

Вона повідомила, що Кабмін готує велику стратегію з підтримки материнства, яка містить ініціативи, котрі мають “розвантажити” жінку від обовʼязків за доглядом дитини.

Йдеться, зокрема, про навчання дітей з інвалідністю, догляд за якими часто лягає на плечі матерів.

“Дуже часто ті діти ніяк не дорослішають і не стають меншими обов’язками для батьків. Для мене принципово у вересні почати програму, де забезпечити догляд і розвиток при школах. Хоча розумію, що школи найменше до цього готові”, — зазначила Жолнович.

Також вона анонсувала розширення програми “муніципальної няні”, яка зараз доступна для жінок-ВПО.

Вартість догляду для однієї дитини підвищили до 8 тис. гривень, при цьому така няня може доглядати одразу трьох дітей, а у випадку створення агентства вже 5.

“Ми хочемо, щоб це було доступно для кожної жінки, що працює. Якщо жінка виходить на роботу в період від 1 до 3 років віку дитини, це все одно набагато вигідніше економічно для держави — оплачувати таку няню, аніж залишати жінку і її депрофесіоналізувати”, — наголосила Оксана Жолнович.

Міністерка уточнила, що ця ініціатива планується із січня 2026 року.