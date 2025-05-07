Жолнович: Кабмін готує велику стратегію з підтримки материнства

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла на конференції hromadske про плани уряду щодо підтримки материнства.
Вона повідомила, що Кабмін готує велику стратегію з підтримки материнства, яка містить ініціативи, котрі мають “розвантажити” жінку від обовʼязків за доглядом дитини.
Йдеться, зокрема, про навчання дітей з інвалідністю, догляд за якими часто лягає на плечі матерів.
“Дуже часто ті діти ніяк не дорослішають і не стають меншими обов’язками для батьків. Для мене принципово у вересні почати програму, де забезпечити догляд і розвиток при школах. Хоча розумію, що школи найменше до цього готові”, — зазначила Жолнович.
Також вона анонсувала розширення програми “муніципальної няні”, яка зараз доступна для жінок-ВПО.
Вартість догляду для однієї дитини підвищили до 8 тис. гривень, при цьому така няня може доглядати одразу трьох дітей, а у випадку створення агентства вже 5.
“Ми хочемо, щоб це було доступно для кожної жінки, що працює. Якщо жінка виходить на роботу в період від 1 до 3 років віку дитини, це все одно набагато вигідніше економічно для держави — оплачувати таку няню, аніж залишати жінку і її депрофесіоналізувати”, — наголосила Оксана Жолнович.
Міністерка уточнила, що ця ініціатива планується із січня 2026 року.