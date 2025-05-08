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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей загинули й 23 отримали поранення

Зокрема ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 12 цивільних.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей загинули й 23 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 людей загинули й 23 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник області Вадим Філашкін. 

“За 7 травня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: по 2 у Мирнограді та Олександро-Калиновому, по 1 в Покровську, Іллінівці, Софіївці і Дорожньому”, – написав Філашкін.

За його даними, ще 23 людини в області за добу дістали поранення.

Зі свого боку обласна прокуратура повідомила, що ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 12 цивільних. 

За даними прокуратури, 7 травня о 22:50 війська РФ атакували Костянтинівку з використанням «ФАБ-250» з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку. Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легкі тілесні ушкодження. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу. Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами. У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин. 

Костянтинівка після удару авіабомби
Фото: Донецька обласна прокуратура
Костянтинівка після удару авіабомби
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