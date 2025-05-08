На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 3 отримали поранення

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблі і поранені. Загинула мешканка Миколаївської громади, поранено 3 місцевих жителів – у Юнаківській, Ворожбянській та Білопільській громадах, повідомляє ОВА.
Протягом доби, з ранку 7 травня до ранку 8 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
- майже 20 ударів КАБів;
- майже 20 атак FPV-дронами;
- 30 скидань ВОГ з БпЛА;
- понад 80 вибухів РСЗВ.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Ворожбянській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, легковий автомобіль;
- у Білопільській громаді пошкоджено 4 приватні житлові будинки, легковий автомобіль;
- у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено 3 приватні житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 161 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 13 хвилин.