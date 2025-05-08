На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 3 отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблі і поранені. Загинула мешканка Миколаївської громади, поранено 3 місцевих жителів – у Юнаківській, Ворожбянській та Білопільській громадах, повідомляє ОВА.

Протягом доби, з ранку 7 травня до ранку 8 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

майже 20 ударів КАБів;

майже 20 атак FPV-дронами;

30 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 80 вибухів РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Ворожбянській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, легковий автомобіль;

у Білопільській громаді пошкоджено 4 приватні житлові будинки, легковий автомобіль;

у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 161 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 13 хвилин.