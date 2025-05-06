Медіа: Литва та Латвія не пропускають літак сербського президента Вучича до Росії

Президент Росії Володимир Путін і президент Сербії Олександр Вучич під час зустрічі в Кремлі, 02 жовтня 2018

Вже друга країна заборонила проліт літака сербського президента Вучича до Росії.

Про це повідомляє видання Novosti.

“Після Литви влада Латвії також заборонила політ сербського літака, на борту якого мав бути президент Сербії Александар Вучич, до Москви”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проліт літака Вучича заборонили через “політичну чутливість щодо мети польоту”.

Раніше литовська влада заборонила проліт через “технічну та дипломатичну чутливість”.

Видання нагадало, що прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо заборонили польоти над Польщею та Литвою по дорозі до Москви.

Водночас помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Путін проведе двосторонні переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем 9 травня.