Кая Каллас: будь-які рішення щодо майбутнього Гренландії повинні прийматися народом Гренландії

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас захистила право гренландців на самовизначення під час інавгураційної промови до Європейського парламенту.
Про це повідомляє Politico.
“Будь-які рішення щодо майбутнього Гренландії повинні прийматися… народом Гренландії. Єдиний спосіб зберегти світовий порядок, заснований на правилах – це повна повага до принципів суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів”, – сказала Каллас.
Також вона підтвердила співпрацю ЄС зі Гренландією.
Кая Каллас запевнила, що ЄС “повністю підтримує” цілі Гренландії в галузі освіти, зеленого зростання, сировини, відновлюваної енергії та безпеки.
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Минулого року Трамп заявив, що є необхідністю "володіння і контроль над Грендандією" для нацбезпеки США. Він це також повторив у березні під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
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За даними опитування, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною.
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Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.
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Коім Трампа, схожі заяви робив і Джей Ді Венс. Віцепрезидент США звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів.
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Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.