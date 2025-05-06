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Кая Каллас: будь-які рішення щодо майбутнього Гренландії повинні прийматися народом Гренландії

Єдиний спосіб зберегти світовий порядок, заснований на правилах – це повна повага до принципів суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Кая Каллас: будь-які рішення щодо майбутнього Гренландії повинні прийматися народом Гренландії
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас захистила право гренландців на самовизначення під час інавгураційної промови до Європейського парламенту.

Про це повідомляє Politico.

“Будь-які рішення щодо майбутнього Гренландії повинні прийматися… народом Гренландії. Єдиний спосіб зберегти світовий порядок, заснований на правилах – це повна повага до принципів суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів”, – сказала Каллас. 

Також вона підтвердила співпрацю ЄС зі Гренландією. 

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Кая Каллас запевнила, що ЄС “повністю підтримує” цілі Гренландії в галузі освіти, зеленого зростання, сировини, відновлюваної енергії та безпеки.

  • Минулого року Трамп заявив, що є необхідністю "володіння і контроль над  Грендандією" для нацбезпеки США. Він це також повторив у березні під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

  • За даними опитування, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною.

  • Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.

  • Коім Трампа, схожі заяви робив і Джей Ді Венс. Віцепрезидент США звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів. 

  • Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.
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