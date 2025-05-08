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“Морський бій. Епоха дронів”. Сьогодні прем’єра документального фільму про секрети перемоги України у Чорному морі

Дивіться телевізійну прем’єру фільму “Морський бій. Епоха дронів” вже сьогодні ― четвер, 8 травня, 22:40, ICTV2.

“Морський бій. Епоха дронів”. Сьогодні прем’єра документального фільму про секрети перемоги України у Чорному морі
Фото: скрін

Ексклюзивні кадри застосування ударних морських дронів Magura, які нищать російські кораблі, гелікоптери та літаки у Чорному морі, а також невідомі раніше деталі історичних операцій, здійснених воїнами спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ― сьогодні, 8 травня 2025 року, відбудеться телевізійна прем’єра документального фільму Артема Шевченка “Морський бій. Епоха дронів”, створеного в межах циклу “Воєнна розвідка України”.

У стрічці:  

  • важливі свідчення учасників місій, які забезпечили перемогу України над росією в морі; 
  • зняті під водою і над нею захопливі кадри елегантної та руйнівної морської платформи Magura; 
  • відмінності між моделями V5 і V7; 
  • перспективи розвитку безпілотного флоту ГУР МО України та його значення. 

Дивіться телевізійну прем’єру фільму “Морський бій. Епоха дронів” вже сьогодні ― четвер, 8 травня, 22:40, ICTV2.

Документальний фільм створено за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
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