Ексклюзивні кадри застосування ударних морських дронів Magura, які нищать російські кораблі, гелікоптери та літаки у Чорному морі, а також невідомі раніше деталі історичних операцій, здійснених воїнами спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ― сьогодні, 8 травня 2025 року, відбудеться телевізійна прем’єра документального фільму Артема Шевченка “Морський бій. Епоха дронів”, створеного в межах циклу “Воєнна розвідка України”.

У стрічці:

важливі свідчення учасників місій, які забезпечили перемогу України над росією в морі;

зняті під водою і над нею захопливі кадри елегантної та руйнівної морської платформи Magura;

відмінності між моделями V5 і V7;

перспективи розвитку безпілотного флоту ГУР МО України та його значення.

Дивіться телевізійну прем’єру фільму “Морський бій. Епоха дронів” вже сьогодні ― четвер, 8 травня, 22:40, ICTV2.

Документальний фільм створено за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.