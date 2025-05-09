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МАГАТЕ знову не може провести ротацію своєї місії на окупованій РФ Запорізькій АЕС

Ротація місії МАГАТЕ "ускладнена умовами військових дій".

МАГАТЕ знову не може провести ротацію своєї місії на окупованій РФ Запорізькій АЕС
Рафаель Гроссі
Фото: Мережа X

МАГАТЕ знову зіткнулося з проблемами в проведенні ротації своєї місії на тимчасово окупованій РФ Запорізькій АЕС, спричиненими складними умовами військових дій.

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише "Інтерфакс-Україна".

Відомо, що нинішня команда перебуває на станції вже понад два місяці.

"Безперервна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС з вересня 2022 року мала життєво важливе значення для наших зусиль, спрямованих на запобігання ядерній аварії під час війни. Однак доставка нашого персоналу до та з місця, розташованого на передовій, ускладнилася останніми місяцями. У найближчі дні я продовжуватиму інтенсивно співпрацювати з обома сторонами, щоб знайти рішення, яке є вкрай необхідним", – каже Гроссі і додає, що головними пріоритетами для нього є безпека персоналу МАГАТЕ та самої станції.

В МАГАТЕ також зазначили, що зараз в енергосистемі працюють п’ять із дев’яти блоків трьох активних АЕС України – Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської.

"Чотири інші реактори перебувають на різних стадіях зупинки для планового технічного обслуговування та перезавантаження палива, два з яких, як очікується, будуть перезапущені найближчим часом", – ідеться у повідомленні.

  • 2 березня  стало відомо, що МАГАТЕ вперше провело ротацію на тимчасово окупованій Запорізькії АЕС без погодження з українською стороною.
  • У МЗС України засудили дії співробітників МАГАТЕ, які порушили суверенітет та територіальну цілісність України.
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