МАГАТЕ знову не може провести ротацію своєї місії на окупованій РФ Запорізькій АЕС

МАГАТЕ знову зіткнулося з проблемами в проведенні ротації своєї місії на тимчасово окупованій РФ Запорізькій АЕС, спричиненими складними умовами військових дій.
Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише "Інтерфакс-Україна".
Відомо, що нинішня команда перебуває на станції вже понад два місяці.
"Безперервна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС з вересня 2022 року мала життєво важливе значення для наших зусиль, спрямованих на запобігання ядерній аварії під час війни. Однак доставка нашого персоналу до та з місця, розташованого на передовій, ускладнилася останніми місяцями. У найближчі дні я продовжуватиму інтенсивно співпрацювати з обома сторонами, щоб знайти рішення, яке є вкрай необхідним", – каже Гроссі і додає, що головними пріоритетами для нього є безпека персоналу МАГАТЕ та самої станції.
В МАГАТЕ також зазначили, що зараз в енергосистемі працюють п’ять із дев’яти блоків трьох активних АЕС України – Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської.
"Чотири інші реактори перебувають на різних стадіях зупинки для планового технічного обслуговування та перезавантаження палива, два з яких, як очікується, будуть перезапущені найближчим часом", – ідеться у повідомленні.
- 2 березня стало відомо, що МАГАТЕ вперше провело ротацію на тимчасово окупованій Запорізькії АЕС без погодження з українською стороною.
- У МЗС України засудили дії співробітників МАГАТЕ, які порушили суверенітет та територіальну цілісність України.