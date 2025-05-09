Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
ГоловнаСуспільствоОсвіта

НМТ у Харкові складатимуть в укриттях університетів, підземних школах і на станціях метрополітену, де обладнано класи

Багато дітей, які перебувають у Харкові, на Харківщині та по Україні, захотіли писати НМТ саме в Харкові. 

НМТ у Харкові складатимуть в укриттях університетів, підземних школах і на станціях метрополітену, де обладнано класи
У Мукачівській спеціалізованої школи №4 провели мультитест-онлайн наближений до реального НМТ
Фото: скрин відео

Харківські випускники складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) в укриттях університетів, підземних школах і на станціях метрополітену, де обладнано класи.

Про це розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає Укрінформ.

“І цього року ми запропонували наші безпечні локації для НМТ. Крім цього, ми ще відпрацювали з вишами, й університети теж надали свої локації. Ми домовилися, що тести, які проводитимуться у травні, пройдуть у них, бо ще в нас заняття. А коли в нас завершиться навчання 30-31 травня, тестування буде проходити на наших локаціях”, – розповіла Деменко.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона уточнила, що для участі в НМТ зареєструвалося майже 80% харківських випускників.

Деменко зазначила, що багато дітей, які перебувають у Харкові, на Харківщині та по Україні, захотіли писати НМТ саме в Харкові. Причина в тому, що минулого року Харків був єдиним містом, яке проводило тестування тільки у безпечних локаціях. В результаті жоден тест не переривався жодного разу.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies