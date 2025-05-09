НМТ у Харкові складатимуть в укриттях університетів, підземних школах і на станціях метрополітену, де обладнано класи

Багато дітей, які перебувають у Харкові, на Харківщині та по Україні, захотіли писати НМТ саме в Харкові.

Харківські випускники складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) в укриттях університетів, підземних школах і на станціях метрополітену, де обладнано класи.

Про це розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає Укрінформ.

“І цього року ми запропонували наші безпечні локації для НМТ. Крім цього, ми ще відпрацювали з вишами, й університети теж надали свої локації. Ми домовилися, що тести, які проводитимуться у травні, пройдуть у них, бо ще в нас заняття. А коли в нас завершиться навчання 30-31 травня, тестування буде проходити на наших локаціях”, – розповіла Деменко.

Вона уточнила, що для участі в НМТ зареєструвалося майже 80% харківських випускників.

Деменко зазначила, що багато дітей, які перебувають у Харкові, на Харківщині та по Україні, захотіли писати НМТ саме в Харкові. Причина в тому, що минулого року Харків був єдиним містом, яке проводило тестування тільки у безпечних локаціях. В результаті жоден тест не переривався жодного разу.