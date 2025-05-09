Посольство США в Україні попередило співгромадян про потенційно значний повітряний напад

Сьогодні, 9 травня, посольство США в Україні оприлюднило сповіщення безпеки для своїх співгромадян.
“Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.
Громадянам США радять:
- Визначте місця сховища заздалегідь перед оголошенням повітряної тривоги.
- Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, такий як «Сирена повітряної тривоги» або «Карта тривоги».
- Негайно схойтеся у разі оголошення повітряної тривоги.
- Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ.
- Майте запаси води, їжі та ліків.
- Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
- Перегляньте, що може і не може зробити Державний департамент у кризовій ситуації.