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Посольство США в Україні попередило співгромадян про потенційно значний повітряний напад

Напад може статися будь-коли протягом наступних кількох днів.

Посольство США в Україні попередило співгромадян про потенційно значний повітряний напад
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 травня, посольство США в Україні оприлюднило сповіщення безпеки для своїх співгромадян.

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.

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Громадянам США радять:

  • Визначте місця сховища заздалегідь перед оголошенням повітряної тривоги.
  • Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, такий як «Сирена повітряної тривоги» або «Карта тривоги».
  • Негайно схойтеся у разі оголошення повітряної тривоги.
  • Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ.
  • Майте запаси води, їжі та ліків.
  • Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
  • Перегляньте, що може і не може зробити Державний департамент у кризовій ситуації.
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