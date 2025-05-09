Посольство США в Україні попередило співгромадян про потенційно значний повітряний напад

Сьогодні, 9 травня, посольство США в Україні оприлюднило сповіщення безпеки для своїх співгромадян.

“Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.

Громадянам США радять: