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Фінляндія “готується до найгіршого” на тлі розширення Росією військової присутності поблизу кордону

Керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії Самі Нурмі каже, що вони "дуже уважно" стежать за маневрами Москви.

Фінляндія “готується до найгіршого” на тлі розширення Росією військової присутності поблизу кордону
Керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії Самі Нурмі
Фото: Astri Edvardsen

Фінляндія заявила, що очікує подальшого нарощування військ Росією вздовж спільного кордону після закінчення війни в Україні після даних про те, що Москва зміцнила свої військові бази поблизу кордону НАТО.

Про це пише The Guardian.

Керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії Самі Нурмі заявив, що військові “дуже уважно” стежать за маневрами Москви і що їхнє завдання, як частини альянсу НАТО, полягає в тому, щоб “готуватися до найгіршого”.

Фінська прикордонна служба повідомила вчора про завершення будівництва перших 35 км запланованого 200-кілометрового паркану на східному кордоні з Росією, який був закритий понад рік тому після того, як Гельсінкі звинуватив Москву у перенаправленні шукачів притулку до Фінляндії в рамках “гібридної операції”. Паркан також використовує камери та датчики для розрізнення людей і тварин, які перетинають кордон.

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Супутникові знімки, опубліковані в New York Times, демонструють розширення військової інфраструктури поблизу фінського кордону, включно з рядами наметів, військовою технікою, ремонтом укриттів для винищувачів та будівництвом на раніше невикористаній вертолітній базі.

“Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку, коли йдеться про будівництво інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що вони, як тільки війна в Україні, сподіваємося, закінчиться, почнуть повертати сили, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська”, ‒ сказав Нурмі.

  • Фінляндія рекордно швидко вступила до НАТО у 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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