Українські військові протестували новий тип озброєння від учасника кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1.

Про це ідеться у повідомленні Brave1.

"Brave1 спільно з виробником та військовим підрозділом протестували експериментальну технологію на Херсонському напрямку. Результат — ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг", — ідеться у повідомленні.

У Brave1 не вказали подробиць, однак наголосили: "це лише початок. Незабаром – ще більше рішень, які ворог відчує на собі".