Українські військові протестували новий тип озброєння від учасника кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1.
Про це ідеться у повідомленні Brave1.
"Brave1 спільно з виробником та військовим підрозділом протестували експериментальну технологію на Херсонському напрямку. Результат — ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг", — ідеться у повідомленні.
У Brave1 не вказали подробиць, однак наголосили: "це лише початок. Незабаром – ще більше рішень, які ворог відчує на собі".
- Розробники кластера Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні, які працюють попри дію засобів радіоелектронної боротьби.