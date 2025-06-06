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Brave1: українські військові знищили ворожий опорний пункт боєприпасом вагою понад 100 кг

Експериментальну технологію випробували на Херсонському напрямку. 

Brave1: українські військові знищили ворожий опорний пункт боєприпасом вагою понад 100 кг
Фото: скріншот

Українські військові протестували новий тип озброєння від учасника кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1. 

Про це ідеться у повідомленні Brave1.

"Brave1 спільно з виробником та військовим підрозділом протестували експериментальну технологію на Херсонському напрямку. Результат — ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг", — ідеться у повідомленні.

У Brave1 не вказали подробиць, однак наголосили: "це лише початок. Незабаром – ще більше рішень, які ворог відчує на собі".
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