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Стала відома причина збою в роботі онлайн-сервісів в Україні

Аварія в будівлі хмарного сервісу сталася під час регламентних робіт із оновлення і заміни джерел безперебійного живлення.

Стала відома причина збою в роботі онлайн-сервісів в Україні
"Дія"
Фото: informator.ua

Збій в роботі онлайн-сервісів у суботу вранці стався через знеструмлення будівлі хмарного сервісу De Novo. 

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Агеєв, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Сьогодні зранку на нашому дата-центрі трапилася аварія, через яку була повністю знеструмлена вся будівля, де знаходяться наші дата-центри та хмарні сервіси», — розповів Агеєв.

За його словами, аварія сталася під час регламентних робіт із оновлення і заміни джерел безперебійного живлення. Нештатне спрацювання систем автоматичного перемикання призвело до блокування доступу до акумуляторних батарей і дизель-генераторів.

Електроживлення відновили протягом 14 хвилин. Збій тривав з 08:03 до 08:17 і був ліквідований протягом трьох годин. Станом на 11:10 роботу всіх користувачів публічної хмари повністю відновили.

Агеєв додав, що це перший подібний інцидент в історії De Novo з 2008 року. Він також підкреслив, що ознак хакерської атаки не зафіксували.

  • Раніше повідомлялося, що через технічний збій тимчасово не працював сервіс «Дія» та безконтактна оплата проїзду в метро через «Ощадбанк». Наразі роботу сервісів відновили.
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