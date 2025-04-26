Стала відома причина збою в роботі онлайн-сервісів в Україні

Аварія в будівлі хмарного сервісу сталася під час регламентних робіт із оновлення і заміни джерел безперебійного живлення.

Збій в роботі онлайн-сервісів у суботу вранці стався через знеструмлення будівлі хмарного сервісу De Novo.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Агеєв, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні зранку на нашому дата-центрі трапилася аварія, через яку була повністю знеструмлена вся будівля, де знаходяться наші дата-центри та хмарні сервіси», — розповів Агеєв.

За його словами, аварія сталася під час регламентних робіт із оновлення і заміни джерел безперебійного живлення. Нештатне спрацювання систем автоматичного перемикання призвело до блокування доступу до акумуляторних батарей і дизель-генераторів.

Електроживлення відновили протягом 14 хвилин. Збій тривав з 08:03 до 08:17 і був ліквідований протягом трьох годин. Станом на 11:10 роботу всіх користувачів публічної хмари повністю відновили.

Агеєв додав, що це перший подібний інцидент в історії De Novo з 2008 року. Він також підкреслив, що ознак хакерської атаки не зафіксували.