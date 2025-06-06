Defense Express: після операції "Павутина" РФ змогла підняти у повітря лише 7 бомбардувальників

За останні 8 місяців РФ вперше завантажила на Ту-95МС та Ту-160 майже повний боєкомплект Х-101.

Для атаки по Україні у ніч на 6 червня Росія підняла п’ять бомбардувальників Ту-95МС і два Ту-160, які РФ завантажила по максимуму ракетами Х-101.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на співрозмовників.

Як пише видання, для так званої "відплати" за операцію "Павутина", ворог зміг залучити до удару лише п'ять Ту-95МС та два Ту-160. Але якщо раніше кожен з бомбардувальників ніс по 1-3 ракеті, під час атаки у ніч на 6 червня, для забезпечення потужності залпу РФ зарядила літаки майже по максимуму, в середньому по 5 ракет на літак.

"І це якщо не рахувати, що частина російських крилатих ракет падає ще десь на території РФ й ворог, скоріш за все, запустив більше 36 Х-101, але не всі долетіли".

"Практика використання ракетоносіїв з мінімальною кількістю ракет пов'язувалася з наміром ворога зменшити навантаження на літаки та подовжити строки їхньої експлуатації. Так само з метою збереження моторесурсу обмежено використовуються Ту-160", – пише видання.

Востаннє схожу ситуацію спостерігали наприкінці серпня 2024 року, коли 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.

Саме бомбардувальник Ту-160 Росія застосувала лише вчетверте з 2023 року. У 2025 році таких випадків було два. До цього росіяни залучили Ту-160 під час минулої масованої атаки 26 травня.

"Таким чином, якщо РФ захоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами повітряного базування, то альтернатив, окрім постійно ганяти обмежену кількість літаків із повним навантаженням, у них не проглядається. Як мінімум, у короткостроковій перспективі", — кажуть у Defense Express.

У ніч на 6 червня РФ атакувала Україну 452-ма засобами повітряного нападу. ППО знешкодила 406 із них. Силами ППО знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни: