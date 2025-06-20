Єврогрупа рекомендує запровадити євро у Болгарії з 2026 року

Єврогрупа ‒ міністри фінансів країн-членів ЄС ‒ рекомендує Болгарії стати 21-м членом єврозони і запровадити євро з 1 січня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Міністри погодилися з позитивними оцінками, наданими Європейською комісією та Європейським центральним банком щодо виконання Болгарією критеріїв конвергенції.

“У рекомендації пропонується, щоб Болгарія запровадила євро 1 січня 2026 року. Це знаменує собою перший крок у процесі, за допомогою якого Рада ЄС ухвалить необхідні правові акти, що дозволять Болгарії стати членом єврозони та почати використовувати євро як свою офіційну валюту з наступного року”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Президент Єврогруп Паскаль Донох'ю зазначив, що сьогоднішня подія є свідченням твердої відданості Болгарії економічній конвергенції, реформам та європейській інтеграції. “Прийняття євро ‒ це не просто технічний процес, це потужний символ довіри, стабільності та спільного процвітання”, ‒ підкреслив він.

Цю рекомендацію має ухвалити Рада з економічних і фінансових питань ЄС на своєму засіданні 20 червня 2025 року. Очікується також, що Рада схвалить лист Президента Ради Екофін до Європейської Ради.

Європейська Рада обговорить це питання на своєму засіданні 26-27 червня. Процес завершиться прийняттям Радою (після консультацій з Європейським парламентом та Європейським центральним банком) трьох правових актів, необхідних для того, щоб Болгарія могла запровадити євро 1 січня 2026 року. Очікується, що ці акти будуть прийняті в липні.