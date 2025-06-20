Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСвіт

Єврогрупа рекомендує запровадити євро у Болгарії з 2026 року

Міністри фінансів ЄС погодилися з позитивними оцінками, наданими Європейською комісією та Європейським центральним банком щодо виконання Болгарією критеріїв конвергенції.

Єврогрупа рекомендує запровадити євро у Болгарії з 2026 року
Фото: pixabay

Єврогрупа ‒ міністри фінансів країн-членів ЄС ‒ рекомендує Болгарії стати 21-м членом єврозони і запровадити євро з 1 січня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Міністри погодилися з позитивними оцінками, наданими Європейською комісією та Європейським центральним банком щодо виконання Болгарією критеріїв конвергенції.

“У рекомендації пропонується, щоб Болгарія запровадила євро 1 січня 2026 року. Це знаменує собою перший крок у процесі, за допомогою якого Рада ЄС ухвалить необхідні правові акти, що дозволять Болгарії стати членом єврозони та почати використовувати євро як свою офіційну валюту з наступного року”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Президент Єврогруп Паскаль Донох'ю зазначив, що сьогоднішня подія є свідченням твердої відданості Болгарії економічній конвергенції, реформам та європейській інтеграції. “Прийняття євро ‒ це не просто технічний процес, це потужний символ довіри, стабільності та спільного процвітання”, ‒ підкреслив він.

Support LB.ua

Цю рекомендацію має ухвалити Рада з економічних і фінансових питань ЄС на своєму засіданні 20 червня 2025 року. Очікується також, що Рада схвалить лист Президента Ради Екофін до Європейської Ради.

Європейська Рада обговорить це питання на своєму засіданні 26-27 червня. Процес завершиться прийняттям Радою (після консультацій з Європейським парламентом та Європейським центральним банком) трьох правових актів, необхідних для того, щоб Болгарія могла запровадити євро 1 січня 2026 року. Очікується, що ці акти будуть прийняті в липні.

  • У травні у Болгарії відбулися багатотисячні протести проти запровадження євро. Мітинг підтримала, зокрема, праворадикальна партія «Відродження».
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies