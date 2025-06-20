Макрон підтримав створення європейського лідера у сфері виробництва супутників

«Це дозволить нам посилити конкурентоспроможність та наростити обсяги», - вважає лідер Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про підтримку створення європейського лідера у сфері виробництва супутників, назвавши космос новим полем змагання між державами.

Про це він сказав під час виступу на Паризькому авіасалоні, передає Reuters.

«Космос певним чином став мірилом міжнародної сили — це перетин публічного й приватного, цивільного, військового, наукового й промислового», — наголосив Макрон.

Франція нещодавно взяла під контроль оператора супутників Eutelsat, а президент закликав до ширшої ініціативи — від запусків до виробництва й супутникових сервісів — для конкуренції з компанією SpaceX Ілона Маска.

Макрон висловив повну підтримку планам консолідації європейської галузі, зокрема, наміру компаній Airbus, Thales та італійської Leonardo об’єднати свої супутникові активи.

«Я хочу, щоб ми якнайшвидше створили цього нового чемпіона. Це дозволить нам посилити конкурентоспроможність та наростити обсяги», — заявив президент Франції.

Попередні спроби об’єднання гальмувалися через занепокоєння європейських антимонопольних органів. Зараз компанії ведуть попередні, необов’язкові переговори.