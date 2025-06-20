Макрон підтримав створення європейського лідера у сфері виробництва супутників

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про підтримку створення європейського лідера у сфері виробництва супутників, назвавши космос новим полем змагання між державами.
Про це він сказав під час виступу на Паризькому авіасалоні, передає Reuters.
«Космос певним чином став мірилом міжнародної сили — це перетин публічного й приватного, цивільного, військового, наукового й промислового», — наголосив Макрон.
Франція нещодавно взяла під контроль оператора супутників Eutelsat, а президент закликав до ширшої ініціативи — від запусків до виробництва й супутникових сервісів — для конкуренції з компанією SpaceX Ілона Маска.
Макрон висловив повну підтримку планам консолідації європейської галузі, зокрема, наміру компаній Airbus, Thales та італійської Leonardo об’єднати свої супутникові активи.
«Я хочу, щоб ми якнайшвидше створили цього нового чемпіона. Це дозволить нам посилити конкурентоспроможність та наростити обсяги», — заявив президент Франції.
Попередні спроби об’єднання гальмувалися через занепокоєння європейських антимонопольних органів. Зараз компанії ведуть попередні, необов’язкові переговори.
- Нагадаємо, Airbus і Thales Alenia Space залишаються найбільшими європейськими виробниками супутників, але в останні роки стикаються з труднощами на фоні зростання конкуренції зі сторони дешевших супутників на низькій орбіті від SpaceX.
- Як відомо, французький уряд і низка партнерів інвестують 1,35 млрд євро в компанію Eutelsat Communications SA, яка намагається зміцнити позиції у сфері супутникового інтернету й стати європейською альтернативою Starlink Ілона Маска.