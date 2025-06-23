США просять Китай завадити Ірану від закриття Ормузької протоки

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай перешкодити Ірану закрити Ормузьку протоку, один з найважливіших судноплавних шляхів світу, пише BBC.

Раніше іранське державне телебачення Press TV повідомило, що парламент схвалив план закриття протоки, але остаточне рішення має прийняти Вища рада національної безпеки.

“Будь-яке переривання поставок нафти матиме серйозні наслідки для економіки. Китай, зокрема, є найбільшим у світі покупцем іранської нафти та має тісні стосунки з Тегераном”, ‒ зазначає видання.

Ціни на нафту зросли після нападу США на іранські ядерні об'єкти, а ціна на еталонну нафту марки Brent досягла найвищого рівня за п'ять місяців.

“Я закликаю китайський уряд у Пекіні звернутися до них (до Ірану) з цього приводу, оскільки вони сильно залежать від Ормузької протоки для своєї нафти”, – сказав Рубіо в інтерв'ю Fox News у неділю.

Близько 20% світової нафти проходить через Ормузьку протоку, а основні виробники нафти і газу на Близькому Сході використовують цей водний шлях для транспортування енергії з регіону.

Будь-яка спроба зірвати операції в протоці може призвести до стрімкого зростання світових цін на нафту.

Ціни на нафту ненадовго підскочили на початку торгів у понеділок, причому ціна на Brent піднялася до 81,40 долара за барель. Однак потім вона впала до приблизно 78 доларів, що на 1,4% більше за день.

“США зараз мають переважну оборонну позицію в регіоні, щоб бути готовими до будь-яких контратак Ірану. Але ризик для цін на нафту полягає в тому, що ситуація може серйозно загостритися”, ‒ сказав Сол Кавонік, керівник відділу енергетичних досліджень у MST Financial.

Вартість сирої нафти впливає на все: від того, скільки коштує заправити автомобіль, до ціни на продукти харчування в супермаркеті. Китай, зокрема, купує більше нафти в Ірані, ніж будь-яка інша країна ‒ його імпорт з Ірану перевищив 1,8 мільйона барелів на день минулого місяця, згідно з даними компанії Vortexa, що відстежує судна.

Інші великі азійські економіки, зокрема Індія, Японія та Південна Корея, також сильно залежать від сирої нафти, яка проходить через протоку.

Енергетичний аналітик Вандана Харі заявила, що Іран “мало що виграє і забагато що втрачає” від закриття протоки. “Іран ризикує перетворити своїх сусідів-виробників нафти та газу в Перській затоці на ворогів і викликати гнів свого ключового ринку ‒ Китаю, порушивши рух транспорту в протоці”, – сказала пані Харі BBC News.

США приєдналися до конфлікту між Іраном та Ізраїлем минулими вихідними, коли президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон “знищив” ключові ядерні об'єкти Тегерана.

Однак незрозуміло, наскільки великої шкоди завдали удари, оскільки МАГАТЕ ‒ ядерний наглядовий орган ООН ‒ заявив, що не може оцінити збитки на сильно укріпленому підземному ядерному об'єкті Фордо. Іран заявив, що Фордо зазнало лише незначних пошкоджень.

Трамп також попередив Іран, що країна зіткнеться з “набагато гіршими” майбутніми атаками, якщо країна не відмовиться від своєї ядерної програми.

Раніше Пекін заявив, що удари США підірвали довіру до Вашингтона, і закликав до негайного припинення вогню. У редакційній статті державної газети Пекіна Global Times зазначено, що участь США в Ірані “ще більше ускладнила та дестабілізувала ситуацію на Близькому Сході” та що вона штовхає конфлікт до “неконтрольованого стану”.