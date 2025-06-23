Каллас: ЄС хоче дипломатичного вирішення в Ірані, але зосереджується на Україні

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що лідери ЄС зосереджені на пошуку дипломатичного вирішення ситуації з Іраном, оскільки зростають занепокоєння щодо помсти та ескалації цієї війни.

Про це пише The Guardian.

За словами Каллас, рішення Ірану закрити Ормузьку протоку "було б надзвичайно небезпечним і не вигідним ні для кого". Вона також сказала, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутися 23 червня, обговорять угоду про асоціацію з Ізраїлем, підготують до обговорення огляд ЄС, а Ізраїль надасть відповідь.

Каллас зауважила, що ЄС стежить за подіями як на Близькому Сході, так і в Україні, яку Росія щодня тероризує обстрілами. "Поки ми стежимо за тим, що відбувається в Ірані та на Близькому Сході, там гинуть люди, як і в Києві, бо Росія зберігає бомби та бомбардує Україну щодня", – зазначила вона.

Дипломатка сказала, що основна увага приділяється домовленості про подальшу військову підтримку та постачання боєприпасів Україні, а також просування 18-го пакету санкцій.