Каллас: ЄС хоче дипломатичного вирішення в Ірані, але зосереджується на Україні

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що лідери ЄС зосереджені на пошуку дипломатичного вирішення ситуації з Іраном, оскільки зростають занепокоєння щодо помсти та ескалації цієї війни.
Про це пише The Guardian.
За словами Каллас, рішення Ірану закрити Ормузьку протоку "було б надзвичайно небезпечним і не вигідним ні для кого". Вона також сказала, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутися 23 червня, обговорять угоду про асоціацію з Ізраїлем, підготують до обговорення огляд ЄС, а Ізраїль надасть відповідь.
Каллас зауважила, що ЄС стежить за подіями як на Близькому Сході, так і в Україні, яку Росія щодня тероризує обстрілами. "Поки ми стежимо за тим, що відбувається в Ірані та на Близькому Сході, там гинуть люди, як і в Києві, бо Росія зберігає бомби та бомбардує Україну щодня", – зазначила вона.
Дипломатка сказала, що основна увага приділяється домовленості про подальшу військову підтримку та постачання боєприпасів Україні, а також просування 18-го пакету санкцій.
- Раніше Кая Каллас закликала запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході на тлі ударів США по Ірану та сісти за стіл переговорів.
- Іранський парламент схвалив перекриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах країни, але орган безпеки держави ще має прийняти остаточне рішення щодо того, чи втілювати цей план.
- Рубіо назвав таке рішення Ірану "самогубним".