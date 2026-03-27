Кремль продовжує маніпулювати фактами та виправдовувати війну в Україні.

Росія розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на перекладання відповідальності за стан довкілля на тимчасово окупованих територіях на Україну, повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Москві представили так звану «Білу книгу» про екологічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Документ підготовлено підконтрольними російській владі науковими структурами та подається як «перший комплексний аналіз екологічних збитків за пострадянський період».

У матеріалах звіту визнається, що війна завдала масштабної шкоди довкіллю — знищення лісів, деградація ґрунтів, забруднення води, руйнування природоохоронних територій. Водночас відповідальність за ці процеси системно перекладається на Україну, а рф демонструє нібито «відновлювальні роботи» на окупованих територіях.

Експерти зауважують, що така риторика є маніпулятивною. Саме Росія розв’язала війну проти України, що стала ключовою причиною руйнування екосистем. Бойові дії, обстріли, мінування територій, пожежі та знищення критичної інфраструктури — прямі наслідки російської агресії.

Просуваючи подібні «дослідження», РФ намагається уникнути відповідальності за екоцид, який вона здійснює на українських землях.