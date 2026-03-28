Окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумщини, є жертва

28 березня російські окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської громади. Унаслідок обстрілу є загибла.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"На жаль, внаслідок атаки загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала поранення", – ідеться у повідомленні.
Стан дитини уточнюється. Усі обставини встановлюються.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
- Уночі 28 березня російські окупанти атакували місто Шостка на Сумщині, там пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та транспорту.