На Миколаївщині через падіння уламків ворожих дронів пошкоджено будинок

Сили ППО знешкодили над Миколаївщиною вісім ударних "шахедів".

Росіяни минулої доби атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 8 БпЛА, однак уламки пошкодили будинок.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено вісім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки та падіння уламків в Миколаївському районі пошкоджено вікна, двері багатоквартирного будинку та виникла пожежа хвойної підстилки, яка була оперативно ліквідована.

Постраждалих немає.