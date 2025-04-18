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Над резиденцією короля Британії запровадили безпольотну зону

Це сталося після інциденту, пов’язаного з візитом Володимира Зеленського.

Над резиденцією короля Британії запровадили безпольотну зону
Король Великобританії Чарльз і королева Камілла
Фото: EPA/UPG

Над Сандрінгемським палацом у Великобританії запровадили безпольотну зону, пише The Guardian.

Це сталося після візиту президента України Володимира Зеленського у березні, коли в цьому районі помітили невідомі безпілотники.

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Служби безпеки зафіксували кілька випадків появи дронів над територією резиденції. Це викликало занепокоєння щодо безпеки. 

10 березня британське Міністерство транспорту офіційно ввело заборону на польоти на висоті до 600 метрів у межах резиденції. 

Обмеження не поширюються на польоти королівських бортів, а також повітряні операції поліції та екстрених служб. Заборона діє безстроково.

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