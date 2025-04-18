Над резиденцією короля Британії запровадили безпольотну зону

Це сталося після інциденту, пов’язаного з візитом Володимира Зеленського.

Над Сандрінгемським палацом у Великобританії запровадили безпольотну зону, пише The Guardian.

Це сталося після візиту президента України Володимира Зеленського у березні, коли в цьому районі помітили невідомі безпілотники.

Служби безпеки зафіксували кілька випадків появи дронів над територією резиденції. Це викликало занепокоєння щодо безпеки.

10 березня британське Міністерство транспорту офіційно ввело заборону на польоти на висоті до 600 метрів у межах резиденції.

Обмеження не поширюються на польоти королівських бортів, а також повітряні операції поліції та екстрених служб. Заборона діє безстроково.