США перевірятимуть соцмережі перед видачею віз тим, хто відвідував Газу

Адміністрація Дональда Трампа наказала Державному департаменту США проводити перевірки сторінок у соціальних мережах для тих, хто подав заявку на будь-який тип візи і має при цьому історію відвідування Смуги Гази.

Як пише Reuters, якщо людина в'їздила до палестинського анклаву після 1 січня 2007 року, отримати право перебування на території Сполучених Штатів вийде лише в разі відсутності в інтернеті дописів з "потенційно зневажливою чи образливою інформацією у сфері безпеки".

Нове правило поширюється не лише на звичайних мандрівників чи мігрантів, але й на тих людей, які були у Газі у складі місій неурядових організацій, з офіційною чи дипломатичною метою.

Політичні суперники республіканців стверджують, що розпорядження Білого дому порушує першу поправку до конституції США, яка гарантує свободу слова та висловлювань не лише для громадян країни, але й для осіб з будь-яким імміграційним статусом.