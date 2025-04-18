МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Кейс режисера Лінаса Зайкаускаса: закон vs репутація
Кейс режисера Лінаса Зайкаускаса: закон vs репутація
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаСвіт

Син заступниці шерифа влаштував стрілянину в Університеті Флориди

Нападник вбив двох людей та поранив ще чотирьох.

Син заступниці шерифа влаштував стрілянину в Університеті Флориди
На території університету після стрілянини
Фото: Alicia Devine via USA TODAY Network via Imagn

У кампусі Державного університету Флориди у місті Таллахассі 20-річний студент влаштував стрілянину, внаслідок якої смертельні поранення отримали двоє людей, ще четверо травмовані.

Як пише Reuters, нападником виявився син колишньої заступниці шерифа округу Леон. Він мав доступ до зброї своєї матері, яку та викупила у поліцейського департаменту після того, як завершила службу. 

Правоохоронці, що прибули на місце події, змогли влучити у стрільця. Наразі хлопець госпіталізований.

У місцевому офісі шерифа заявили, що двоє загиблих не були студентами навчального закладу. Інформація щодо осіб постраждалих не розкривається

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies