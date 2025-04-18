Син заступниці шерифа влаштував стрілянину в Університеті Флориди

Нападник вбив двох людей та поранив ще чотирьох.

На території університету після стрілянини

У кампусі Державного університету Флориди у місті Таллахассі 20-річний студент влаштував стрілянину, внаслідок якої смертельні поранення отримали двоє людей, ще четверо травмовані.

Як пише Reuters, нападником виявився син колишньої заступниці шерифа округу Леон. Він мав доступ до зброї своєї матері, яку та викупила у поліцейського департаменту після того, як завершила службу.

Правоохоронці, що прибули на місце події, змогли влучити у стрільця. Наразі хлопець госпіталізований.

У місцевому офісі шерифа заявили, що двоє загиблих не були студентами навчального закладу. Інформація щодо осіб постраждалих не розкривається