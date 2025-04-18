Віцепрезидент США прибув до Італії. Говоритиме з Мелоні про Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуває з візитом в Італії та проводить зустріч з главою уряду Джорджею Мелоні, передає агенція ANSA.

Мелоні та Венс зустрілися у Палаццо Кіджі, під час зустрічі обговорили поглиблення двостороннього співробітництва та ситуацію навколо переговорів між Росією та Україною.

«Ця зустріч — ще одна чудова нагода для зміцнення нашого двостороннього співробітництва. Було багато питань, які ми обговорювали вчора, і багато питань, які ми обговоримо сьогодні», — заявила італійська прем’єр-міністерка.

Мелоні наголосила, що Італія прагне стати ключовим партнером США у Європі та середземноморському регіоні.

Віцепрезидент США зазначив, що сторони обговорили перебіг перемовин між Україною та Росією.

«У нас є кілька питань, які необхідно вирішити: я проінформую прем'єр-міністра про переговори між Росією та Україною, ми вже говорили про це у минулому, у нас є почуття позитиву та оптимізму», — сказав Венс.