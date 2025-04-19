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Папа Франциск втретє поспіль пропустив богослужіння Хресного шляху у Колізеї

Але особисто написав медитації, які зачитували під час дійства.

Папа Франциск втретє поспіль пропустив богослужіння Хресного шляху у Колізеї
Хресний шлях у римському Колізеї
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск третій рік поспіль не зміг бути присутнім на богослужінні Хресного шляху у римському Колізеї - понтифік пропустив знаменну подію через те, що досі відновлюється від пневмонії.

Як пише Reuters, у минулі дві Страсні п'ятниці очільник Римо-католицької церкви теж не брав участі у заході особисто - заважала прохолодна весняна погода, яка шкодить Папі у його поважному віці.

Проте вдруге за понтифікат Франциск сам написав текст медитацій, які зачитувалися на кожному із 14 стоянь, під час яких вірні згадують євангельські події засудження Христа, його дороги на Голгофу, розп'яття та покладення до гробу. 

Ватикан раніше повідомляв про те, що лідер церкви пропустить усі пасхальні богослужіння, проте не виключається можливість його бодай короткої появи у неділю на площі святого Петра. 

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