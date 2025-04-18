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У ніч на суботу в західних областях пройдуть значні дощі

У решті регіонів вдень буде сухо і тепло.

У ніч на суботу в західних областях пройдуть значні дощі
дощ

Протягом 19–21 квітня погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску, що забезпечить сухі та теплі дні у більшості регіонів. 

Про це повідомив український Гідрометцентр.

Support LB.ua

Водночас у західних областях, а згодом — на південному сході країни, очікується вплив атмосферних фронтів, які принесуть короткочасні дощі та грози.

У суботу, 19 квітня, вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості західних областей прогнозують грози. Уночі та вранці в окремих районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей — значні дощі.

Вдень буде мінлива хмарність, без істотних опадів на більшій частині території, вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 7–12°, вдень — 19–24°, у західних регіонах і на узбережжі морів — 15–20°.

20–21 квітня у північних, центральних та Харківській областях зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

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