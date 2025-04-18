Мешканцям Сумщини надали рекомендації щодо відвідування кладовищ

Також громадянам нагадали про дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Штаб з організації розмінування деокупованих територій Сумської області дав рекомендації мешканцям області щодо відвідування кладовищ.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Жителям Сумщини рекомендують утриматися від відвідування кладовищ у межах 20 км від державного кордону”, - йдеться у повідомленні.

Жителям Сумської області нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів вони мають дотримуватися правил.

Зокрема, категорично забороняється:

Торкатися знайденого предмета, пересувати його або робити з ним будь-які інші дії, особливо намагатися розібрати або знешкодити його.

Проводити будь-які роботи біля знайденого предмета, особливо ті, які можуть викликати навіть незначне коливання ґрунту.

Палити, користуватися запальничками, а також іншими джерелами відкритого вогню і предметами, які можуть його утворювати.

Користуватися радіоелектронними пристроями (мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, сигналізацією автомобілів тощо).

Заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом, намагатися чимось накрити або здійснювати інші дії на нього: звукові, світлові, теплові, механічні та ін.

Допускати скупчення людей безпосередньо поруч зі знайденим предметом.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів слід виконати наступні дії: