Мешканцям Сумщини надали рекомендації щодо відвідування кладовищ

Штаб з організації розмінування деокупованих територій Сумської області дав рекомендації мешканцям області щодо відвідування кладовищ.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Жителям Сумщини рекомендують утриматися від відвідування кладовищ у межах 20 км від державного кордону”, - йдеться у повідомленні.
Жителям Сумської області нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів вони мають дотримуватися правил.
Зокрема, категорично забороняється:
- Торкатися знайденого предмета, пересувати його або робити з ним будь-які інші дії, особливо намагатися розібрати або знешкодити його.
- Проводити будь-які роботи біля знайденого предмета, особливо ті, які можуть викликати навіть незначне коливання ґрунту.
- Палити, користуватися запальничками, а також іншими джерелами відкритого вогню і предметами, які можуть його утворювати.
- Користуватися радіоелектронними пристроями (мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, сигналізацією автомобілів тощо).
- Заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом, намагатися чимось накрити або здійснювати інші дії на нього: звукові, світлові, теплові, механічні та ін.
- Допускати скупчення людей безпосередньо поруч зі знайденим предметом.
У разі виявлення вибухонебезпечних предметів слід виконати наступні дії:
- Зупиніться, нічого не чіпайте. Зберігайте спокій, уникайте паніки. Запам’ятайте місце виявлення предмета.
- Попередьте про виявлений предмет осіб, які поруч.
- Якщо ви або люди навколо виконують якісь роботи – негайно припиніть їх.
- Відійдіть самі і відведіть людей поруч якнайдалі (не менше 100 м) від знайденого предмета. Водночас відходити необхідно тим самим маршрутом (бажано слід у слід), яким ви прийшли. Якщо відходить група людей, то рухатися необхідно колоною по одному й так само, слід у слід.
- Повідомте про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи і спеціальні служби за телефонами 101 і 102 (повідомлення необхідно робити без поспіху, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета).
- По можливості до прибуття правоохоронних органів або спеціальних служб вживайте заходів щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей. Негайно повідомте про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи або спеціальні служби.