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Білий дім: президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку

Також США роздратовані тим, що Зеленський намагається вести переговори методами мегафонної дипломатії.

Білий дім: президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала переговори щодо закінчення війни Росії проти України, передає Суспільне.

"Президент (США Дональд Трамп. - ред.) розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче робити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися", — запевнила Левітт.

За її словами, потрібно, аби Росія та Україна були готовими до завершення війни.

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"І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", - зауважила речниця Білого дому.

Вона додала, що США роздратовані тим, що Зеленський намагається вести переговори методами мегафонної дипломатії.

  • Жодних звинувачень у бік Росії, яка вторгнулася в Україну, а останніми днями посилила обстріли і вбила багато мирних українців, від Трампа не прозвучало.

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