Білий дім: президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку

Також США роздратовані тим, що Зеленський намагається вести переговори методами мегафонної дипломатії.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала переговори щодо закінчення війни Росії проти України, передає Суспільне.

"Президент (США Дональд Трамп. - ред.) розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче робити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися", — запевнила Левітт.

За її словами, потрібно, аби Росія та Україна були готовими до завершення війни.

"І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", - зауважила речниця Білого дому.

Вона додала, що США роздратовані тим, що Зеленський намагається вести переговори методами мегафонної дипломатії.

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського в тому, що він "шкодить мирним переговорам із Росією" через відмову визнати окупацію Криму.