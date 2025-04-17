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У Верховному Суді відбулося засідання за позовом Порошенка: оскаржує санкції РНБО

Він вважає обмежувальні заходи незаконними. 

У Верховному Суді відбулося засідання за позовом Порошенка: оскаржує санкції РНБО
Петро Порошенко в Верховному Суді
Фото: пресслужба партії

У Верховному Суді нині відбулося засідання за позовом народного депутата Петра Порошенка, який оскаржує впроваджені проти нього санкції Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомили в пресслужбі партії політика. 

На нього приїхали "дипломати з місії Євросоюзу" і представники посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Були й народні депутати. 

Порошенко вважає санкції незаконними. Він заявив, що вони були запроваджені без правових підстав. 

"Санкції неконституційні – про це знають судді, про це знають вони", – прокоментував політик.

Порошенко вважає, що влада хоче "позбавити його права" брати участь у виборах як "лідера опозиції". 

Санкції проти Петра Порошенка

  • Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента 13 лютого, а повідомив він про відповідне рішення 12 лютого. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.
  • СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму. 
  • Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію.
  • Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.
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