У Верховному Суді відбулося засідання за позовом Порошенка: оскаржує санкції РНБО

У Верховному Суді нині відбулося засідання за позовом народного депутата Петра Порошенка, який оскаржує впроваджені проти нього санкції Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомили в пресслужбі партії політика.

На нього приїхали "дипломати з місії Євросоюзу" і представники посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Були й народні депутати.

Порошенко вважає санкції незаконними. Він заявив, що вони були запроваджені без правових підстав.

"Санкції неконституційні – про це знають судді, про це знають вони", – прокоментував політик.

Порошенко вважає, що влада хоче "позбавити його права" брати участь у виборах як "лідера опозиції".

Санкції проти Петра Порошенка