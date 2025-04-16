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Сибіга запросив європейських дипломатів відвідати Україну 9 травня

Візит представників ЄС сигналізуватиме підтримку України з боку міжнародної спільноти та європейських партнерів.

Сибіга запросив європейських дипломатів відвідати Україну 9 травня
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Глава МЗС України Андрій Сибіга запросив європейських колег відвідати Україну 9 травня. 

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, пише Інтерфакс-Україна.

"У понеділок міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступав на Раді міністрів закордонних справ ЄС в режимі онлайн. Серед іншого міністр також запросив своїх колег-міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня на знак солідарності з Україною", – заявив Тихий.

Візит європейських представників може сигналізувати про підтримку України з боку міжнародної спільноти та європейських партнерів, особливо на фоні святкування "перемоги" в Москві.

"Це запрошення для міністрів закордонних справ ЄС. Вони це запрошення отримали. Ми знаємо, що відгуки позитивні. Розраховуємо, що цей візит відбудеться, для нас це дуже важливо. Сподіваємося, що дійсно буде прекрасна нагода показати нашу єдність на тлі російської агресії і терору", – додає Тихий. 

  • Євросоюз дав чітку вказівку кандидатами на вступ до ЄС не брати участь в урочистостях 9 травня у Москві.
  • В свою чергу, голова євродипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС не рекомендує кандидатам на членство в ЄС їхати в Росію на парад 9 травня.
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