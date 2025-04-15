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Захисники помстяться за терор мирних людей, - "Українська команда" передала партію FPV-дронів 72 ОМБр Пресреліз

FPV-дрони отримала легендарна 72 бригаді ім. Чорних Запорожців.

Захисники помстяться за терор мирних людей, - "Українська команда" передала партію FPV-дронів 72 ОМБр

Волонтери «Української команди» передали 72 бригаді на Донецький напрямок партію безпілотників. Ці дрони стануть зброєю помсти за криваві злочини росіян проти мирних людей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали велику партію FPV-дронів легендарній 72 бригаді ім. Чорних Запорожців. Бійці цієї бригади обороняли столицю, брали участь у боях за Мощун, а після звільнення Київщини - вже майже три роки – знищують окупантів на Донбасі», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Волонтери висловили упевненість, що ці дрони допоможуть нашим захисникам помститися росіянам за злочини проти українців.

Раніше повідомлялося, що за три роки від дня створення волонтерський штаб «Українська команда» передав на фронт понад 3100 дронів, більше 80 авто, 1150 бандерпечей, 80 000 зігрівальних наборів тощо. Загалом - 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень.

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