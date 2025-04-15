Кабмін погодив звільнення голови Луганської ОВА Артема Лисогора

Сьогодні, 15 квітня, Кабінет міністрів погодив звільнення голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Погоджено звільнення [...] Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації”, – йдеться у повідомленні.

На його місце мають призначити Олексія Харченка – начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

Олексій Харченко сім років працював у Державній прикордонній службі України. У 2021–2023 роках обіймав посаду головного спеціаліста, а згодом очолив Департамент державного архітектурно-будівельного контролю в Державній інспекції архітектури та містобудування України. 30 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Харченка начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації Луганської області.

Також сьогодні Кабмін погодив звільнення голови Сумської ОВА Володимира Артюха. Напередодні Артюх фактично підтвердив, що на день, коли російські ракети вдарили по Сумах, планувалося проведення нагородження військових.