Сили оборони знищили російську піхоту та ворожу бронетехніку біля Серебрянського лісу

"Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в районі Кремінної та Серебрянського лісництва демонструють справжню майстерність – точними ударами пілоти блискавично уразили ворожий танк, ББМ "Тигр", міномет, гармату, декілька одиниць автотранспорту та склад ПММ противника", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

Біля Кремінної та Серебрянського лісництва FPV-дрони українських прикордонників знищили ворожий танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ.

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