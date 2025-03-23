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Сили оборони знищили російську піхоту та ворожу бронетехніку біля Серебрянського лісу

Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" завдали ворогу чималих втрат.

Сили оборони знищили російську піхоту та ворожу бронетехніку біля Серебрянського лісу
Фото: скріншот

Біля Кремінної та Серебрянського лісництва FPV-дрони українських прикордонників знищили ворожий танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ. 

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку.

"Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в районі Кремінної та Серебрянського лісництва демонструють справжню майстерність – точними ударами пілоти блискавично уразили ворожий танк, ББМ "Тигр", міномет, гармату, декілька одиниць автотранспорту та склад ПММ противника", — ідеться у повідомленні.

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