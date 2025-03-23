Сили оборони знищили російську піхоту та ворожу бронетехніку біля Серебрянського лісу

Біля Кремінної та Серебрянського лісництва FPV-дрони українських прикордонників знищили ворожий танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ.
Про це інформує ОСУВ "Хортиця".
Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку.
"Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в районі Кремінної та Серебрянського лісництва демонструють справжню майстерність – точними ударами пілоти блискавично уразили ворожий танк, ББМ "Тигр", міномет, гармату, декілька одиниць автотранспорту та склад ПММ противника", — ідеться у повідомленні.