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ЗСУ проводять успішну контратаку у Торецьку на Донеччині, — ОСУВ "Хортиця"

Також росіяни намагаються оточити Часів Яр з півночі.

ЗСУ проводять успішну контратаку у Торецьку на Донеччині, — ОСУВ "Хортиця"
Фото: мапа DeepState

В ОСУВ "Хортиця" підтвердили інформацію про те, що ЗСУ проводять контратаку у Торецьку.

Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Росіяни просто втомилися намагатися взяти місто, незважаючи на те, що офіційно, відповідно до заяви їхнього Міноборони, його вже майже 2 місяці як узяли. Насправді їм не вдається і не вдасться, скоріше за все, встановити контроль, тому вони намагаються вже обходити місто з боків", — сказав Трегубов.

Трегубов підтвердив ефективні дії Сили оборони у Торецьку.

Щодо ситуації в районі Часового Яру Трегубов повідомив, що росіяни намагаються активно обходити місто з півночі.

"Але там їх і знищують вже в полі, бо ефективно діє, у тому числі, і 24-та бригада, там ефективно діють українські захисники. Росіяни активно застосовують там, у тому числі, і бронетехніку. Це один із таких напрямків, де вони її почали застосовувати у достатньо великих кількостях, але вона там і знищується у великих кількостях", — зазначив Трегубов.

  • 21 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.
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