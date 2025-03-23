ГУР: Кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС РФ

Основними "добровольцями" росармії стають люди у скрутному становищі та радикалізована молодь.

Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту.

Про це інформує ГУР МО.

У відомстві відзначають, що основний контингент "добровольців" – люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді Кремля.

В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 млн.

"Регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів. Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти", — додають у розвідці.