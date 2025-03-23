ГУР: Кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС РФ

Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту.
Про це інформує ГУР МО.
У відомстві відзначають, що основний контингент "добровольців" – люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді Кремля.
В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 млн.
"Регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів. Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти", — додають у розвідці.
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