Сили ППО за тиждень знищили понад 1115 повітряних цілей

Сили ППО впродовж тижня, з 17 березня по 23 березня, знищила понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками по території України.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, протиповітряними силами знищено:
- 625 ударних БпЛА типу Shahed;
- 250 розвідувальних БпЛА;
- 240 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:
- понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них:
- 750 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:
- понад 50 осіб;
- 22 ворожі укриття;
- уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА.