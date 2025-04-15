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Замість Кормишікної: Сергій Мельнік став народним депутатом від "Слуги народу"

Він балотувався під номером 149. 

Замість Кормишікної: Сергій Мельнік став народним депутатом від "Слуги народу"
Сергій Мельнік
Фото: Ірина Геращенко в Telegram

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді отримала нового депутата – Сергія Мельніка. Він склав присягу, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. 

Мельнік став членом ВР замість Ірини Кормишкіної, яка склала депутатський мандат на тлі кримінальної справи про незаконне збагачення. СН тепер знову складається з 234 депутатів. 

Мельнік балотувався під номером 149. Наступної в списку після Кормишкіної була кандидатка Інна Свириба, але вона відмовилася, і тому право на здобуття депутатського мандату перейшло до Мельніка. 

Сергій Мельнік
Фото: Zaxid net
Сергій Мельнік

За даними на сайті ВР, Мельнік Сергій Васильович, 1962 року народження, має вищу освіту, фізична особа – підприємець, проживає в місті Тернополі Тернопільської області, безпартійний. 

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