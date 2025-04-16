Франція висилає 12 алжирських дипломатів

Також президент Франції вирішив відкликати французького посла в Алжирі для консультацій.

Франція назвала рішення алжирської влади вислати дванадцять французьких дипломатів невиправданим та незрозумілим та таким, що ігнорує основні правила правових процедур.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

“У цьому контексті Франція симетрично продовжить висилку дванадцяти агентів, які працюють в алжирській консульській та дипломатичній мережі у Франції”, - йдеться у повідомленні.

Також президент Франції вирішив відкликати французького посла в Алжирі Стефана Ромате для консультацій.

Французька влада наголосила, що захищатиме інтереси країни та продовжуватиме вимагати від Алжиру повного виконання своїх зобов'язань перед нею.