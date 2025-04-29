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Британське Міноборони: триденне припинення вогню потрібне Росії для обмеження атак України

"Путін також, напевно, прагне зменшити ймовірність того, що українські удари вплинуть на святкування Дня Перемоги", - вважають британці.

Британське Міноборони: триденне припинення вогню потрібне Росії для обмеження атак України
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

28 квітня російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив про триденне повне припинення вогню у війні і тим самим, можливо, прагне зменшити кількість атак з боку України.

Таку думку озвучило британське Міністерство оборони.

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Так зване «перемир’я» охопить 72 години – з 8 по 10 травня включно, поки в РФ відзначатимуть так званий «День перемоги».

«Це оголошення майже напевно покликане продемонструвати конструктивний підхід у поточних переговорах, не несучи значних витрат для позиції Росії на полі бою. Путін також, напевно, прагне зменшити ймовірність того, що українські удари вплинуть на святкування Дня Перемоги. Після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році паради на честь Дня Перемоги були скасовані у багатьох російських містах, насамперед, у тих регіонах, що межують з Україною», - зауважила британська сторона.

  • Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається маніпулювати, коли пропонує чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду.
  • Український президент закликав до припинення вогню щонайменше на 30 днів.
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