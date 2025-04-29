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Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи

Суперечливі дебати в європейських університетах вітаються, а свобода науки та досліджень є фундаментальною. 

Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Лондоні 24 квітня 2025 року
Фото: скриншот відео

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників з усього світу зробити Європу своїм домом.

Про це повідомляє Reuters.

“Суперечливі дебати в (європейських) університетах вітаються. Ми вважаємо свободу науки та досліджень фундаментальною. Не лише тому, що це є основною цінністю для нас, але й тому, що саме так процвітають досконалість та інновації”, – сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що саме тому Європа відкрита для найкращих і найрозумніших. 

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“Ось чому ми внесемо пропозиції, щоб допомогти їм “Обрати Європу”. Тому що ми хочемо, щоб вчені та дослідники з усього світу зробили Європу своїм домом – і щоб Європа знову стала домівкою інновацій”, - запевнила фон дер Ляєн.

Така її заява пролунала на фоні погроз адміністрації Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування Гарварду та інших університетів США. Ці університети були під прицілом адміністрації, головним чином через реакцію на пропалестинські мітинги, програми DEI, кліматичні ініціативи та трансгендерна політика.

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