Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
ГоловнаСуспільствоВійна

Корбану відмовили у вʼїзді в Україну після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним

Він звернувся до президента Зеленського з проханням вирішити це непорозуміння. 

Корбану відмовили у вʼїзді в Україну після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним
Фото: LB.ua

Керівнику територіальної оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана відмовили у вʼїзді на територію держави після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним, а в акті вказано, що він є "особою без громадянства". 

Близько 16:30 Корбан вперше публічно прокоментував ситуацію. У фейсбуці він написав, що перебуває на вʼїзді в Україну в пункті перетину кордону Смільниця (польський кордон).

"Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина держави, видали акт. Додому в Україну мене не пускають", – написав він. 

В акті зазначено, що паспорт не є дійсним на підставі доручення ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня. 

Акт про вилучення документа
Фото: Геннадій Корбан у фейсбуці
Акт про вилучення документа

Корбан звернувся до президента України як гаранта Конституції.

"Можна якось вирішити це непорозуміння, яке трапилося зі мною на порозі нашого спільного дому?" – написав він.

11 липня Корбан у фейсбуці повідомив, що виїжджає з України в семиденну "відпустку" до іншої держави на зустріч зі своїм семирічним сином. Корбан може легально виїжджати завдяки підставі наявності трьох неповнолітніх дітей.

Кілька днів тому деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що президент невдовзі може підписати указ про позбавлення громадянства бізнесмена, колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича і нинішнього очільника дніпровської тероборони Корбана. Жодних офіційних підтверджень наведено не було, однак деякі джерела, включно з радником голови Офісу президента Сергієм Лещенком, поширили фото документа від 18 липня щодо позбавлення громадянства низки осіб.

"Президент Зеленський позбавив громадянства олігарха Коломойського. Копію цього указу було опубліковано нардепом Власенком. Вірогідно, взяв у ЦВК, куди копію указу передали для виконання щодо підготовки рішень про позбавлення депутатських повноважень Рабіновича та Васильковського", – написав він.

Згідно з законом "Про громадянство України", припинити (не позбавити) громадянство в українців можна у визначеній кількості випадків, в тому числі, якщо українець після досягнення повноліття одержав паспорт іншої держави. Водночас у Конституції вказано, що громадянина України позбавити громадянства не можуть. Таким чином виникає колізія щодо різниці між позбавленням і припиненням громадянства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також