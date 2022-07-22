Корбану відмовили у вʼїзді в Україну після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним

Він звернувся до президента Зеленського з проханням вирішити це непорозуміння.

Керівнику територіальної оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана відмовили у вʼїзді на територію держави після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним, а в акті вказано, що він є "особою без громадянства".

Близько 16:30 Корбан вперше публічно прокоментував ситуацію. У фейсбуці він написав, що перебуває на вʼїзді в Україну в пункті перетину кордону Смільниця (польський кордон).

"Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина держави, видали акт. Додому в Україну мене не пускають", – написав він.

В акті зазначено, що паспорт не є дійсним на підставі доручення ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня.

Фото: Геннадій Корбан у фейсбуці Акт про вилучення документа

Корбан звернувся до президента України як гаранта Конституції.

"Можна якось вирішити це непорозуміння, яке трапилося зі мною на порозі нашого спільного дому?" – написав він.

11 липня Корбан у фейсбуці повідомив, що виїжджає з України в семиденну "відпустку" до іншої держави на зустріч зі своїм семирічним сином. Корбан може легально виїжджати завдяки підставі наявності трьох неповнолітніх дітей.

Кілька днів тому деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що президент невдовзі може підписати указ про позбавлення громадянства бізнесмена, колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича і нинішнього очільника дніпровської тероборони Корбана. Жодних офіційних підтверджень наведено не було, однак деякі джерела, включно з радником голови Офісу президента Сергієм Лещенком, поширили фото документа від 18 липня щодо позбавлення громадянства низки осіб.

"Президент Зеленський позбавив громадянства олігарха Коломойського. Копію цього указу було опубліковано нардепом Власенком. Вірогідно, взяв у ЦВК, куди копію указу передали для виконання щодо підготовки рішень про позбавлення депутатських повноважень Рабіновича та Васильковського", – написав він.

Президент Зеленський позбавив громадянства олігарха Коломойського. Копію цього указу було опубліковано нардепом Власенком. Вірогідно, взяв у ЦВК, куди копію указу передали для виконання щодо підготовки рішень про позбавлення депутатських повноважень Рабіновича та Васильковського. pic.twitter.com/HKY7Wr3Vu4 — Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) July 21, 2022

Згідно з законом "Про громадянство України", припинити (не позбавити) громадянство в українців можна у визначеній кількості випадків, в тому числі, якщо українець після досягнення повноліття одержав паспорт іншої держави. Водночас у Конституції вказано, що громадянина України позбавити громадянства не можуть. Таким чином виникає колізія щодо різниці між позбавленням і припиненням громадянства.